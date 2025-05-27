«Каролина» победила «Флориду», трагедия на чемпионском параде «Ливерпуля». Главное к утру

Российские хоккеисты Андрей Свечников и Александр Никишин помогли «Каролине» обыграть «Флориду» в матче Кубка Стэнли, автомобиль въехал в толпу фанатов «Ливерпуля» во время празднования чемпионства, 936-й гол Криштиану Роналду не спас «Аль-Наср» от поражения в матче саудовской лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».