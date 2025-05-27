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27 мая главные новости спорта, футбол, хоккей, теннис, баскетбол, авто, НБА, НХЛ, Ролан Гаррос

«Каролина» победила «Флориду», трагедия на чемпионском параде «Ливерпуля». Главное к утру
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Российские хоккеисты Андрей Свечников и Александр Никишин помогли «Каролине» обыграть «Флориду» в матче Кубка Стэнли, автомобиль въехал в толпу фанатов «Ливерпуля» во время празднования чемпионства, 936-й гол Криштиану Роналду не спас «Аль-Наср» от поражения в матче саудовской лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Два очка россиян помогли «Каролине» обыграть «Флориду» в матче под угрозой вылета из КС.
  2. Автомобиль протаранил толпу болельщиков «Ливерпуля» во время празднования чемпионства.
  3. «Аль-Наср» уступил «Аль-Фатеху», Роналду забил 936-й гол в карьере.
  4. В «Краснодаре» подтвердили факт переговоров с «Ростовом» по Осипенко и Комличенко.
  5. Анчелотти объявил состав сборной Бразилии на матчи отбора к ЧМ с Эквадором и Парагваем.
  6. Алонсо раскритиковал команду «Астон Мартин» за сход в Монако.
  7. Янник Синнер вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв Риндеркнеша.
  8. Воронежский «Факел» за один день покинули восемь футболистов.
  9. Ламин Ямаль установил рекорд Ла Лиги в XXI веке.
  10. Екатерина Александрова стартовала с уверенной победы на «Ролан Гаррос» — 2025.
  11. 40 очков Шея помогли «Оклахоме» победить «Миннесоту» и повести в серии со счётом 3-1.
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