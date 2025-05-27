«Каролина» победила «Флориду», трагедия на чемпионском параде «Ливерпуля». Главное к утру
Российские хоккеисты Андрей Свечников и Александр Никишин помогли «Каролине» обыграть «Флориду» в матче Кубка Стэнли, автомобиль въехал в толпу фанатов «Ливерпуля» во время празднования чемпионства, 936-й гол Криштиану Роналду не спас «Аль-Наср» от поражения в матче саудовской лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Два очка россиян помогли «Каролине» обыграть «Флориду» в матче под угрозой вылета из КС.
- Автомобиль протаранил толпу болельщиков «Ливерпуля» во время празднования чемпионства.
- «Аль-Наср» уступил «Аль-Фатеху», Роналду забил 936-й гол в карьере.
- В «Краснодаре» подтвердили факт переговоров с «Ростовом» по Осипенко и Комличенко.
- Анчелотти объявил состав сборной Бразилии на матчи отбора к ЧМ с Эквадором и Парагваем.
- Алонсо раскритиковал команду «Астон Мартин» за сход в Монако.
- Янник Синнер вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв Риндеркнеша.
- Воронежский «Факел» за один день покинули восемь футболистов.
- Ламин Ямаль установил рекорд Ла Лиги в XXI веке.
- Екатерина Александрова стартовала с уверенной победы на «Ролан Гаррос» — 2025.
- 40 очков Шея помогли «Оклахоме» победить «Миннесоту» и повести в серии со счётом 3-1.
Материалы по теме
Комментарии