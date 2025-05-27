Александр Никишин стал шестым защитником в истории Кубка Стэнли по необычному показателю

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин в матче серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» отдал результативную передачу и набрал своё первое очко в НХЛ.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Никишин стал шестым защитником в истории Кубка Стэнли, который набрал своё дебютное очко в НХЛ во время потенциального матча его команды на вылет. Напомним, «Каролина» перед началом игры уступала в серии со счётом 0-3. Ранее данного достижения добились Кален Эддисон, Райан Пэрент, Даг Яник, Даг Лидстер и Билл Китчен.
В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Игра завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0. Таким образом, они сократили отставание в серии — 1-3.
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