Александр Никишин стал шестым защитником в истории Кубка Стэнли по необычному показателю

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин в матче серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» отдал результативную передачу и набрал своё первое очко в НХЛ.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Никишин стал шестым защитником в истории Кубка Стэнли, который набрал своё дебютное очко в НХЛ во время потенциального матча его команды на вылет. Напомним, «Каролина» перед началом игры уступала в серии со счётом 0-3. Ранее данного достижения добились Кален Эддисон, Райан Пэрент, Даг Яник, Даг Лидстер и Билл Китчен.

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Игра завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0. Таким образом, они сократили отставание в серии — 1-3.