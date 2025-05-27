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Вратарь «Каролины» Андерсен рассказал о речи Александра Никишина в раздевалке клуба

Вратарь «Каролины» Андерсен рассказал о речи Александра Никишина в раздевалке клуба
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Вратарь «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен заявил, что российский защитник клуба Александр Никишин произнёс небольшую речь в раздевалке, после того как набрал своё первое очко в НХЛ.

«Он сказал небольшую речь в раздевалке. У него довольно хороший английский… Никишин — очень тихий парень, он здесь ещё акклиматизируется. Я думаю, он хорошо справляется», — приводит слова Андерсена журналист Уолт Рафф на своей странице в социальной сети Х.

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Игра завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0. Таким образом, они сократили отставание в серии — 1-3.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Никишин) – 30:45     0:2 Ахо (Свечников, Джарвис) – 57:49     0:3 Стаал (Бёрнс) – 58:15    
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