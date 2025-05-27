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Сергей Бобровский высказался о поражении в четвёртой игре серии Кубка Стэнли с «Каролиной»

Сергей Бобровский высказался о поражении в четвёртой игре серии Кубка Стэнли с «Каролиной»
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Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о поражении в четвёртой игре серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз».

«Это была напряжённая игра, по сути, до первой пропущенной шайбы. Мы могли бы действовать лучше. Что есть, то есть, это плей-офф. У них тоже хорошая команда. Это серия, и мы готовимся к следующей игре», — приводит слова Бобровского официальный сайт «Флориды».

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Игра завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0. Таким образом, они сократили отставание в серии — 1-3.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Никишин) – 30:45     0:2 Ахо (Свечников, Джарвис) – 57:49     0:3 Стаал (Бёрнс) – 58:15    
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