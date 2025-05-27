Сергей Бобровский высказался о поражении в четвёртой игре серии Кубка Стэнли с «Каролиной»

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о поражении в четвёртой игре серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз».

«Это была напряжённая игра, по сути, до первой пропущенной шайбы. Мы могли бы действовать лучше. Что есть, то есть, это плей-офф. У них тоже хорошая команда. Это серия, и мы готовимся к следующей игре», — приводит слова Бобровского официальный сайт «Флориды».

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Игра завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0. Таким образом, они сократили отставание в серии — 1-3.