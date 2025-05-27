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Бриндамор оценил первую за 19 лет победу «Каролины» в финале Западной конференции

Бриндамор оценил первую за 19 лет победу «Каролины» в финале Западной конференции
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор оценил первую за 19 лет победу «ураганов» в финале Западной конференции Кубка Стэнли.

«Для этих ребят это ничего не значит, потому что половины из них ещё не было здесь. Это история, так что да, приятно, что об этом не приходится говорить», — приводит слова Бриндамора The Hockey News.

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Игра завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0. Таким образом, они сократили отставание в серии — 1-3.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Никишин) – 30:45     0:2 Ахо (Свечников, Джарвис) – 57:49     0:3 Стаал (Бёрнс) – 58:15    

Для «Каролины» эта победа стала первой за последние 19 лет, одержанной в финальном матче Западной конференции НХЛ. В последний раз клуб выигрывал в матче финала Запада в сезоне-2005/2006, когда в итоге им был завоёван Кубок Стэнли.

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