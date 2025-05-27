«Он просто монстр». Форвард «Каролины» — об Александре Никишине

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Логан Стэнковен высоко оценил игру российского защитника Александра Никишина. Напомним, именно игрок обороны отдал передачу на победный гол Стэнковена во встрече Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (3:0, 1-3).

«Он просто монстр. Ему было нелегко так быстро влиться в команду, приехав из другой страны. В моменте с моим голом он отлично сыграл, быстро разобрался в ситуации. Было приятно забить. Он невероятен. Здорово, что вместо выбывшего игрока у нас вышел такой парень», — приводит слова Стэнковена The Score.

Напомним, Никишин стал шестым защитником в истории Кубка Стэнли, который набрал своё дебютное очко в НХЛ во время потенциального матча его команды на вылет.