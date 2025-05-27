«Он просто монстр». Форвард «Каролины» — об Александре Никишине
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Логан Стэнковен высоко оценил игру российского защитника Александра Никишина. Напомним, именно игрок обороны отдал передачу на победный гол Стэнковена во встрече Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (3:0, 1-3).
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Никишин) – 30:45 0:2 Ахо (Свечников, Джарвис) – 57:49 0:3 Стаал (Бёрнс) – 58:15
«Он просто монстр. Ему было нелегко так быстро влиться в команду, приехав из другой страны. В моменте с моим голом он отлично сыграл, быстро разобрался в ситуации. Было приятно забить. Он невероятен. Здорово, что вместо выбывшего игрока у нас вышел такой парень», — приводит слова Стэнковена The Score.
Напомним, Никишин стал шестым защитником в истории Кубка Стэнли, который набрал своё дебютное очко в НХЛ во время потенциального матча его команды на вылет.
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