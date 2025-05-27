Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Умер главный тренер клуба МХЛ «Тюменский легион» Дмитрий Андреев

Умер главный тренер клуба МХЛ «Тюменский легион» Дмитрий Андреев
Комментарии

Главный тренер команды Молодёжной хоккейной лиги «Тюменский легион» Дмитрий Андреев скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального менеджера «Рубина», в структуру которого входит «Тюменский легион», Николая Бабенко.

«Он находился у себя в Челябинске, скончался во сне в ночь на вторник», — заявил Бабенко.

Андреев возглавлял «Тюменский легион» с 2024 года. В сезоне-2024/2025 команда заняла шестое место в Серебряном дивизионе регулярки Молодёжной хоккейной лиги. Ранее специалист возглавлял клуб Всероссийской хоккейной лиги «Рубин», входил в тренерский штаб челябинского «Мечела».

Материалы по теме
Умер чемпион ВХЛ и МХЛ, бывший нападающий «Металлурга» Кирилл Лебедев
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android