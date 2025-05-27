Умер главный тренер клуба МХЛ «Тюменский легион» Дмитрий Андреев

Главный тренер команды Молодёжной хоккейной лиги «Тюменский легион» Дмитрий Андреев скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального менеджера «Рубина», в структуру которого входит «Тюменский легион», Николая Бабенко.

«Он находился у себя в Челябинске, скончался во сне в ночь на вторник», — заявил Бабенко.

Андреев возглавлял «Тюменский легион» с 2024 года. В сезоне-2024/2025 команда заняла шестое место в Серебряном дивизионе регулярки Молодёжной хоккейной лиги. Ранее специалист возглавлял клуб Всероссийской хоккейной лиги «Рубин», входил в тренерский штаб челябинского «Мечела».