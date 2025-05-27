Гашек: невозможность для россиян выступать на соревнованиях — не наказание, а помощь

Чешский бывший вратарь Доминик Гашек заявил, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований является для них помощью, а не наказанием.
«Невозможность для российских хоккеистов (и всех российских спортсменов) выступать на соревнованиях ни в коем случае не является для них наказанием, а наоборот, является им помощью, так как соревнования (например, чемпионат мира или Олимпиада), в которых они не будут участвовать, не будут и рекламой спецоперации», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.
Ранее Гашек высказался о возможном недопуске сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2026 года.