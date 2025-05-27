Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гашек: невозможность для россиян выступать на соревнованиях — не наказание, а помощь

Гашек: невозможность для россиян выступать на соревнованиях — не наказание, а помощь
Комментарии

Чешский бывший вратарь Доминик Гашек заявил, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований является для них помощью, а не наказанием.

«Невозможность для российских хоккеистов (и всех российских спортсменов) выступать на соревнованиях ни в коем случае не является для них наказанием, а наоборот, является им помощью, так как соревнования (например, чемпионат мира или Олимпиада), в которых они не будут участвовать, не будут и рекламой спецоперации», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

Ранее Гашек высказался о возможном недопуске сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2026 года.

Материалы по теме
Гашек высказался о возможном недопуске сборной России по хоккею на Олимпийские игры
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android