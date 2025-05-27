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Экс-игрок клубов НХЛ: где молодые российские защитники, где новые Никишины?

Экс-игрок клубов НХЛ: где молодые российские защитники, где новые Никишины?
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Генеральный менеджер ХК «Гранит», бывший защитник клубов НХЛ Андрей Зюзин отметил малое количество качественных игроков обороны в России.

«По возможности старался смотреть плей-офф КХЛ, финальные матчи. Ничего не скажешь, там была бойня – много столкновений, борьбы, травм, но заброшенных шайб было заметно меньше. Для нашего хоккея это непривычно.

Также розыгрыш Кубка Гагарина подтвердил огромную роль защитников в современном хоккее, которые, помимо своих прямых обязанностей, и начинают атаки, и их завершают. У финалистов это в основном делали Гернат и Кемпфер, плюс выстрелил 34-летний Сергеев.

Очень большой вопрос – где молодые российские защитники такого уровня, где новые Никишины? У нас есть немало сильных вратарей, ещё больше – форвардов, особенно крайних. А вот защитники – наша главная проблема», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.

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