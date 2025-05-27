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«Ерунда какая-то». Бывший нападающий СКА — о первом месте сборной России в рейтинге ИИХФ

«Ерунда какая-то». Бывший нападающий СКА — о первом месте сборной России в рейтинге ИИХФ
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Бывший нападающий СКА Максим Рыбин оценил первое место сборной России в рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ).

— Справедлив ли рейтинг в условиях отстранения?
— На основе чего он составляется, когда мы не играем? Канадцы играли, а наши ребята не играли. И мы каким-то образом их обошли. Мне кажется, это ерунда какая-то, мы не играем, но выходим на первое место. Никакого принципа, на мой взгляд, даже нет. Не очень понимаю логику.

— Если бы сборную России не отстранили, могла бы она выйти на первое место?
— Могли бы спокойно со всеми бороться. У нас сейчас столько ребят. Мы можем два-три состава собрать одинаковых. Абсолютно спокойно играть.

— Как думаете, сколько ещё ждать возвращения?
— Думаю, что до окончания СВО ничего не решится. Конкретно по спорту ничего не решится, — цитирует Рыбина «Спорт день за днём».

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