Генеральный менеджер «Торпедо» назвал одного из кандидатов на пост главного тренера клуба

Генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга заявил, что на пост главного тренера клуба претендуют четыре кандидата.
«У нас есть четыре кандидата. В приоритете российский специалист, также есть список №2, куда входят иностранные специалисты из Северной Америки, и один из них работает в России. Но я надеюсь, что специалист из первого списка будет утверждён главным тренером», — приводит слова Забуги ТАСС.
По словам собеседника агентства, одним из кандидатов является главный тренер «Торпедо-Горького» Алексей Исаков.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородская команда дошла до первого раунда плей-офф КХЛ, где в четырёх матчах уступила ярославскому «Локомотиву».