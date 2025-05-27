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Генеральный менеджер «Торпедо» назвал одного из кандидатов на пост главного тренера клуба

Генеральный менеджер «Торпедо» назвал одного из кандидатов на пост главного тренера клуба
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Генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга заявил, что на пост главного тренера клуба претендуют четыре кандидата.

«У нас есть четыре кандидата. В приоритете российский специалист, также есть список №2, куда входят иностранные специалисты из Северной Америки, и один из них работает в России. Но я надеюсь, что специалист из первого списка будет утверждён главным тренером», — приводит слова Забуги ТАСС.

По словам собеседника агентства, одним из кандидатов является главный тренер «Торпедо-Горького» Алексей Исаков.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородская команда дошла до первого раунда плей-офф КХЛ, где в четырёх матчах уступила ярославскому «Локомотиву».

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