«Это было довольно впечатляюще». Главный тренер «Каролины» — об игре Никишина
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высоко оценил игру российского защитника «ураганов» Александра Никишина, который набрал своё первое очко в НХЛ во встрече серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».
«Это было довольно впечатляюще, особенно учитывая те минуты, которые мы ему предоставили. Вначале ему было тяжело, но сейчас он пользуется моментом», — приводит слова Бриндамора The Hockey News.
В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Игра завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0. Таким образом, они сократили отставание в серии — 1-3.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Никишин) – 30:45 0:2 Ахо (Свечников, Джарвис) – 57:49 0:3 Стаал (Бёрнс) – 58:15
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