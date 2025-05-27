«Это было довольно впечатляюще». Главный тренер «Каролины» — об игре Никишина

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высоко оценил игру российского защитника «ураганов» Александра Никишина, который набрал своё первое очко в НХЛ во встрече серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».

«Это было довольно впечатляюще, особенно учитывая те минуты, которые мы ему предоставили. Вначале ему было тяжело, но сейчас он пользуется моментом», — приводит слова Бриндамора The Hockey News.

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Игра завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0. Таким образом, они сократили отставание в серии — 1-3.