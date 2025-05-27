Крикунов: Дегтярёв может помочь вернуться нашим хоккеистам на международную арену

Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов высказался о шансах национальной команды России сыграть на Олимпийских играх — 2026.

«Нам нужно продолжать бороться за своё право поехать на Олимпиаду. Мы ещё имеем шансы на это. Этим вопросом занимается министр спорта России и президент ОКР Михаил Дегтярёв. Он может помочь вернуться нашим хоккеистам и другим спортсменам. Но сделать это легко не получится. Европа по-прежнему с ума сходит, а американцы вроде бы прозрели. Решение о недопуске сборной России на Олимпийские игры ещё можно переиграть. Тардиф ничего не решает, он пешка. Как ему сказали, так он и делает», — цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».