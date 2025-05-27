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Иван Демидов получил новый автомобиль из салона в Монреале

Иван Демидов получил новый автомобиль из салона в Монреале
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Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов получил новый автомобиль из салона в Монреале. Фирма, специализирующаяся на машинах, показала видео, на котором форвард подписывает майки канадского клуба, фотографируется с сотрудниками автосалона и получает новую Audi RS6 2025 года выпуска.

Иван Демидов получил машину из автосалона в Монреале.

Напомним, Демидов в апреле подписал с «Монреалем» трёхлетний контракт новичка и дебютировал в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3). Всего россиянин сыграл за «Канадиенс» семь встреч (с учётом плей-офф), в которых набрал 4 (1+3) очка.

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