Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов получил новый автомобиль из салона в Монреале. Фирма, специализирующаяся на машинах, показала видео, на котором форвард подписывает майки канадского клуба, фотографируется с сотрудниками автосалона и получает новую Audi RS6 2025 года выпуска.

Иван Демидов получил машину из автосалона в Монреале.

Напомним, Демидов в апреле подписал с «Монреалем» трёхлетний контракт новичка и дебютировал в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3). Всего россиянин сыграл за «Канадиенс» семь встреч (с учётом плей-офф), в которых набрал 4 (1+3) очка.