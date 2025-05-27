Максим Сушинский: «Трактор» в финале Кубка Гагарина играл в полтора звена

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский оценил игру челябинского «Трактора» в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1-4).

«Трактор» в финале играл в полтора звена. Тяжело играть таким составом против «Локомотива», который выпускает против тебя четыре ровных звена и перемалывает, и перемалывает. «Трактору» не хватило длины скамейки, травмы Робинсона и Светлакова сказались на итогах», – приводит слова Сушинского LiveResult.

Напомним, по ходу розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» победил «Адмирал» (4-2), минское и московское «Динамо» (4-1).

Ранее главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвёл итог сезона для челябинского клуба.