Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Максим Сушинский: «Трактор» в финале Кубка Гагарина играл в полтора звена

Максим Сушинский: «Трактор» в финале Кубка Гагарина играл в полтора звена
Комментарии

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский оценил игру челябинского «Трактора» в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1-4).

«Трактор» в финале играл в полтора звена. Тяжело играть таким составом против «Локомотива», который выпускает против тебя четыре ровных звена и перемалывает, и перемалывает. «Трактору» не хватило длины скамейки, травмы Робинсона и Светлакова сказались на итогах», – приводит слова Сушинского LiveResult.

Напомним, по ходу розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» победил «Адмирал» (4-2), минское и московское «Динамо» (4-1).

Ранее главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвёл итог сезона для челябинского клуба.

Материалы по теме
Гру: единственное, о чём я жалею, что «Трактор» не взял Кубок Гагарина. Но это наша цель
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android