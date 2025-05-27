Дон Черри высказался о будущем Митчелла Марнера в «Торонто»

Канадский хоккейный эксперт Дон Черри заявил, что нападающий Митчелл Марнер должен остаться в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Они должны подписать с ним контракт. Его хотят заполучить многие команды», — заявил Черри в подкасте Grapevine.

27-летний форвард с зарплатой в $ 10,9 млн может стать неограниченно свободным агентом этим летом. «Кленовые листья» завершили текущий сезон поражением от «Флориды Пантерз» в седьмом матче серии Кубка Стэнли со счётом 1:6.

Отметим, что инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн сообщал, что в нападающем могут быть заинтересованы «Флорида» и «Вегас».

Ранее Митчелл Марнер высказался о своём будущем в составе канадского клуба.