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Дон Черри высказался о будущем Митчелла Марнера в «Торонто»

Дон Черри высказался о будущем Митчелла Марнера в «Торонто»
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Канадский хоккейный эксперт Дон Черри заявил, что нападающий Митчелл Марнер должен остаться в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Они должны подписать с ним контракт. Его хотят заполучить многие команды», — заявил Черри в подкасте Grapevine.

27-летний форвард с зарплатой в $ 10,9 млн может стать неограниченно свободным агентом этим летом. «Кленовые листья» завершили текущий сезон поражением от «Флориды Пантерз» в седьмом матче серии Кубка Стэнли со счётом 1:6.

Отметим, что инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн сообщал, что в нападающем могут быть заинтересованы «Флорида» и «Вегас».

Ранее Митчелл Марнер высказался о своём будущем в составе канадского клуба.

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