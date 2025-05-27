Ротенберг опубликовал таблицу, в которой СКА по количеству медалей занимает первое место

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале опубликовал таблицу, в которой армейская команда по количеству медалей занимает первое место среди всех клубов Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, с 2011 по 2025 годы команды системы СКА завоевали четыре титула: по два Кубка Гагарина и Кубка Харламова. Также клуб из Санкт-Петербурга трижды становился обладателем Кубка Континента (как лучший клуб регулярного чемпионата КХЛ). Лидером по количеству трофеев за время работы Ротенберга в СКА является ХК ЦСКА (три Кубка Гагарина и два Кубка Харламова).

Ранее Роман Ротенберг оценил свою работу с момента прихода в систему санкт-петербургского клуба в 2011 году.