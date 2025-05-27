Потапов: в начале сезона многие говорили, что Радулов уже не тот. И что в итоге?

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов высказался об игре нападающего «Локомотива» Александра Радулова, которого признали самым ценным игроком завершившегося плей-офф КХЛ.

«В начале сезона многие скептики говорили, что этот парень уже не тот, что он не быстрый, что у него отвратительный сезон в «Ак Барсе» был. И что в итоге? Как он радовался победе! Когда забивал Шалунов, он выскочил как чёрт из табакерки! Он отдал должное ребятам, когда ехал за наградой, говорил, что без них этого бы ничего не было. Здорово, что у Радулова теперь есть второй Кубок Гагарина. Кто ещё мог стать MVP плей-офф? Если можно было бы тройке дать, то это были бы Шалунов, Каюмов и Берёзкин. Исаев. Гру очень опрометчиво говорил о том, что у «Локомотива» слабый вратарь. Ярославцы потом акцентировали на этом внимание», — цитирует Потапова сайт КХЛ.