Максим Рыбин назвал лучших вратарей КХЛ по итогам сезона

Бывший хоккеист сборной России Максим Рыбин назвал лучших вратарей Континентальной хоккейной лиги по итогам сезона.

«Гру сказал, что Исаев как вратарь ни о чём, а я говорю, что он просто в порядке. Исаев и Серебряков – лучшие вратари КХЛ. А как ожил Фукале! Он сидел в запасе, а сейчас очень расцвёл. Просто красавец!» – приводит слова Рыбина LiveResult.

Ранее Континентальная хоккейная лига представила номинантов на приз лучшему вратарю сезона-2024/2025. По итогам опроса в тройку претендентов вошли Даниил Исаев («Локомотив»), Владислав Подъяпольский («Лада»/«Динамо» М), Никита Серебряков (СКА/«Авангард»).