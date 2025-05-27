Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Максим Рыбин назвал лучших вратарей КХЛ по итогам сезона

Максим Рыбин назвал лучших вратарей КХЛ по итогам сезона
Комментарии

Бывший хоккеист сборной России Максим Рыбин назвал лучших вратарей Континентальной хоккейной лиги по итогам сезона.

«Гру сказал, что Исаев как вратарь ни о чём, а я говорю, что он просто в порядке. Исаев и Серебряков – лучшие вратари КХЛ. А как ожил Фукале! Он сидел в запасе, а сейчас очень расцвёл. Просто красавец!» – приводит слова Рыбина LiveResult.

Ранее Континентальная хоккейная лига представила номинантов на приз лучшему вратарю сезона-2024/2025. По итогам опроса в тройку претендентов вошли Даниил Исаев («Локомотив»), Владислав Подъяпольский («Лада»/«Динамо» М), Никита Серебряков (СКА/«Авангард»).

Материалы по теме
КХЛ представила номинантов на приз лучшему вратарю сезона-2024/2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android