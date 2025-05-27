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Яковлев: в НХЛ играют в советский хоккей, а мы стараемся в североамериканский. Зачем?!

Яковлев: в НХЛ играют в советский хоккей, а мы стараемся в североамериканский. Зачем?!
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Капитан «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о стиле игры в Национальной хоккейной лиге и сравнил его со стилем в КХЛ.

— Вы говорите, что в НХЛ играют в наш, советский хоккей.
— Ну да. А мы стараемся играть в североамериканский. Зачем?! Советский хоккей более изобретательный, более креативный. Много вариаций, передач. Не просто какие-то отбросы, вбросы… Как говорил наш известный тренер Валерий Белоусов: «Если у тебя шайба, зачем её бросать, отдавать сопернику и опять идти бороться за неё? Она ведь и так у тебя!» Сложно с ним не согласиться.

​— Русскому в НХЛ сложнее, чем американцу?
— Не то чтобы сложнее… Просто ты должен быть сильнее, лучше. Потому что при примерно равных данных там отдадут работу и деньги местному игроку. А у нас как? Стоит сюда приехать иностранцу — все бросаются его облизывать, условия создавать…

​— Почему?
— Слишком гостеприимные мы, наверное (смеётся), — приводят слова Яковлева «Аргументы и факты».

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