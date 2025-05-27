МОК сообщил, что сборная России по хоккею не сыграет на Олимпиаде — источник

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил чешскому порталу Hokej.cz, что сборные России по хоккею не выступят на Играх 2026 года в итальянском Милане.

«Наша рекомендация от марта 2023 года относительно команд со спортсменами с российскими паспортами остаётся в силе. Международная федерация хоккея подтвердила, что будет придерживаться этой рекомендации», – сообщили чешским журналистам в МОК.

Сообщается, что вместо мужской и женской сборных на турнире выступит национальная команда Франции.

Ранее Федерация хоккея России сделала официальное заявление на фоне новостей о недопуске сборной России до участия в хоккейном турнире на Олимпийских играх 2026 года.