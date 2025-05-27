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Сушинский: первые раунды плей-офф КХЛ были намного интереснее, чем финал и полуфиналы

Сушинский: первые раунды плей-офф КХЛ были намного интереснее, чем финал и полуфиналы
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Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский заявил, что решающие серии Кубка Гагарина — 2025 получились не такими интересными, как в начале плей-офф КХЛ.

«Первые раунды плей-офф были намного интереснее, чем финал и полуфиналы. Борьбы в полуфиналах и финале практически не получилось. До полуфинальных серий было намного интереснее, чем после них. Всё-таки хотелось увидеть побольше матчей и развязок в овертаймах седьмых матчей», – приводит слова Сушинского LiveResult.

Ранее Максим Сушинский оценил игру челябинского «Трактора» в финальной серии Кубка Гагарина — 2025 с «Локомотивом» (1-4).

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