Сушинский: первые раунды плей-офф КХЛ были намного интереснее, чем финал и полуфиналы

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский заявил, что решающие серии Кубка Гагарина — 2025 получились не такими интересными, как в начале плей-офф КХЛ.

«Первые раунды плей-офф были намного интереснее, чем финал и полуфиналы. Борьбы в полуфиналах и финале практически не получилось. До полуфинальных серий было намного интереснее, чем после них. Всё-таки хотелось увидеть побольше матчей и развязок в овертаймах седьмых матчей», – приводит слова Сушинского LiveResult.

Ранее Максим Сушинский оценил игру челябинского «Трактора» в финальной серии Кубка Гагарина — 2025 с «Локомотивом» (1-4).