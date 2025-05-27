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Двукратный обладатель Кубка Гагарина рассказал, чего не хватило «Трактору» в финале

Двукратный обладатель Кубка Гагарина рассказал, чего не хватило «Трактору» в финале
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов заявил, что челябинскому «Трактору» в финальной серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (1-4) не хватило реализации большинства.

«Чемпионская команда — это когда все детали пазла собраны. Челябинску игры в неравных составах не хватило», — приводит слова Потапова сайт Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, по ходу розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» победил «Адмирал» (4-2), минское и московское «Динамо» (4-1). В финальной серии с ярославским клубом челябинцы стартовали с победы, однако потом проиграли четыре встречи подряд.

Ранее чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский оценил игру челябинского «Трактора» в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом».

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