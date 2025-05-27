Вратарь «Динамо» Подъяпольский: весь плей-офф играл на уколах, колено провалилось

Вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский рассказал о своих травмах, с которыми играл в плей-офф КХЛ.

— В пятом матче с «Трактором» вы не смогли доиграть до конца, были заменены. Это рецидив травмы, которую получили ранее?

— Можно и так сказать. Не секрет, что весь плей-офф я играл на уколах. Об этом уже и Алексей Николаевич Кудашов сказал. Колено провалилось. Сейчас на отдыхе обхожусь без нагрузок, только различные процедуры, плавание. Ближайший месяц на лёд мне выходить противопоказано.

— Были у вас сомнения: играть или не играть?

— Мне дали время после операции. Возможно, нужно было больше времени, но оно всё-таки было. Когда я понадобился — меня выпустили. Вопросов тут никаких нет.

— Насколько вас беспокоила травма? Мы знаем случаи, когда у игроков сломаны рёбра и они не могут зашнуровать коньки, но на лëд выходят.

— На играх морозил колено. Между играми проводили восстановительные мероприятия. Где-то снижали нагрузку, отменяли ледовые тренировки. Всё-таки колено у вратарей выворачивается так, как не выворачивается у обычных людей, — цитирует Подъяпольского сайт КХЛ.

Напомним, Подъяпольский вошёл в список номинантов на приз лучшему вратарю сезона-2024/2025.