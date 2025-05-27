«Это была их лучшая игра». Капитан «Флориды» Барков — о 0:3 с «Каролиной» в 4-м матче
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Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал поражение в четвёртом матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (0:3). Это была первая победа ураганов в серии.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Никишин) – 30:45 0:2 Ахо (Свечников, Джарвис) – 57:49 0:3 Стаал (Бёрнс) – 58:15
«Очевидно, что «Каролина» должна была сегодня показать свою лучшую игру в серии, и они сделали это. У них действительно хорошая команда, которая заслужила эту победу. Ничего страшного не произошло. Мы усвоим урок, перегруппируемся и будем готовы к следующему матчу», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.
Для «Каролины» эта победа стала первой за последние 19 лет, одержанной в матче финала Восточной конференции НХЛ. В последний раз клуб выигрывал в матче финала Востока в сезоне-2005/2006, когда в итоге им был завоёван Кубок Стэнли.
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