«Это была их лучшая игра». Капитан «Флориды» Барков — о 0:3 с «Каролиной» в 4-м матче

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал поражение в четвёртом матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (0:3). Это была первая победа ураганов в серии.

«Очевидно, что «Каролина» должна была сегодня показать свою лучшую игру в серии, и они сделали это. У них действительно хорошая команда, которая заслужила эту победу. Ничего страшного не произошло. Мы усвоим урок, перегруппируемся и будем готовы к следующему матчу», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.

Для «Каролины» эта победа стала первой за последние 19 лет, одержанной в матче финала Восточной конференции НХЛ. В последний раз клуб выигрывал в матче финала Востока в сезоне-2005/2006, когда в итоге им был завоёван Кубок Стэнли.