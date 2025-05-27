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ЦСКА объявил о расторжении контракта с вратарём Иваном Просветовым

ЦСКА объявил о расторжении контракта с вратарём Иваном Просветовым
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ЦСКА объявил о расторжении контракта с вратарём Иваном Просветовым. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем расторжении контракта.

Стороны пришли к обоюдному согласию о завершении сотрудничества, в ближайшее время об этом объявят официально. Права на Просветова в КХЛ останутся у ЦСКА, сам игрок продолжит карьеру в НХЛ. Контракт голкипера с армейским клубом действовал до 31 мая 2027 года.

26-летний Просветов пополнил состав ЦСКА перед сезоном-2024/2025. Голкипер принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата, в которых одержал 20 побед с 92% отражённых бросков. В плей-офф на счету вратаря две победы в пяти матчах серии с минским «Динамо», в которых Просветов пропустил 12 шайб с процентом отражённых бросков 91,8.

До приезда в КХЛ Просветов выступал в АХЛ и НХЛ за «Колорадо Эвеланш» и «Аризону Койотс».

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