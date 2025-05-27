Форвард «Далласа» Хинц и защитник «Эдмонтона» Экхольм могут сыграть в 4-м матче серии

Форвард «Даллас Старз» Роопе Хинц и защитник «Эдмонтон Ойлерз» Маттиас Экхольм могут сыграть в четвёртом матче серии. Оба хоккеиста приняли участие в тренировках своих команд.

Игрок обороны «нефтяников» ещё не играл в текущем плей-офф из-за травмы, полученной в концовке регулярного чемпионата. 34-летний Экхольм в нынешнем сезоне в 65 матчах набрал 33 (9+24) очка в регулярном чемпионате.

Хинц покинул лёд во втором матче серии после грубого удара клюшкой от защитника «нефтяников» Дарнелла Нурса в начале третьего периода, в результате чего финский форвард пропустил третий матч.

Четвёртый матч серии состоится в ночь на 28 мая в 3:00 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу «Эдмонтона».