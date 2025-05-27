Форвард «Далласа» Хинц и защитник «Эдмонтона» Экхольм могут сыграть в 4-м матче серии
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Форвард «Даллас Старз» Роопе Хинц и защитник «Эдмонтон Ойлерз» Маттиас Экхольм могут сыграть в четвёртом матче серии. Оба хоккеиста приняли участие в тренировках своих команд.
Игрок обороны «нефтяников» ещё не играл в текущем плей-офф из-за травмы, полученной в концовке регулярного чемпионата. 34-летний Экхольм в нынешнем сезоне в 65 матчах набрал 33 (9+24) очка в регулярном чемпионате.
Хинц покинул лёд во втором матче серии после грубого удара клюшкой от защитника «нефтяников» Дарнелла Нурса в начале третьего периода, в результате чего финский форвард пропустил третий матч.
Четвёртый матч серии состоится в ночь на 28 мая в 3:00 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу «Эдмонтона».
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
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