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«Витязь» продлил контракты с тремя защитниками

«Витязь» продлил контракты с тремя защитниками
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«Витязь» продлил контракты с тремя защитниками — Дином Стюартом, Владиславом Валенцовым и Ярославом Бусыгиным. Как сообщает пресс-служба подмосковного клуба, все три контракта рассчитаны сроком на два года.

26-летний Дин Стюарт присоединился к «Витязю» перед началом сезона-2024/2025 и набрал 15 (5+10) очков в 52 матчах с показателем полезности «+5».

28-летний Владислав Валенцов – постоянный игрок основного состава, за последние два сезона пропустил всего восемь матчей регулярного чемпионата. В прошлом сезоне отдал шесть передач в 60 матчах с показателем полезности «-1».

22-летний Ярослав Бусыгин с 19 (6+13) очками провёл свой лучший на текущий момент сезон в КХЛ и закрепился в качестве одного из ведущих игроков обороны «Витязя».

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