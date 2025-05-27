Вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский ответил на вопрос, кто должен получить приз лучшему вратарю сезона в КХЛ. В тройку претендентов попал он сам, а также вратарь «Локомотива» Даниил Исаев и голкипер «Авангарда» Никита Серебряков.

— Вас номинировали на титул лучшего вратаря сезона КХЛ. Победа в этой номинации компенсирует то, что «Динамо» на вышло в финал и не выиграло Кубок Гагарина?

— Конечно, нет. При этом, если это случится, мне будет очень приятно, не буду скрывать. Даже такие индивидуальные награды — это заслуга партнёров, тренеров, а не только моя. Но всё-таки мы всей командой шли к другому — к Кубку Гагарина.

— Это был лучший сезон в вашей карьере?

— Один из лучших — точно. Хороший сезон, который можно занести себе в актив. Жаль, что не вышли в финал. Но пусть это будет нам уроком, в следующем сезоне будем идти к своей цели.

— Кто, если не вы, должен получить приз лучшему вратарю сезона?

— Я думаю, наша тройка справедливо отмечена. Каждый из претендентов достоин выиграть награду. Помимо Серебрякова и Исаева, могу выделить Фукале, который хорошо провёл плей-офф, — цитирует Подъяпольского сайт КХЛ.