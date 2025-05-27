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В ОКР намерены оспорить недопуск сборной России по хоккею на Олимпиаду

В ОКР намерены оспорить недопуск сборной России по хоккею на Олимпиаду
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В Олимпийском комитете России намерены оспорить недопуск российской сборной по хоккею на Олимпиаду в международных судебных инстанциях.

«Отстранение российской хоккейной сборной от всех международных соревнований началось ещё в 2022 году и юридически никак не связано с решением Международного олимпийского комитета об отстранении Олимпийского комитета России в 2023 году. В связи с этим юристы ОКР сейчас прорабатывают варианты оспаривания в международных судебных инстанциях действий, а точнее, бездействий МОК. Потому что препятствия, на которые ссылается МОК, устранены, и организация об этом официально уведомлена.

Наша позиция простая, нет никаких юридических оснований для отстранения ОКР, все права нашего Национального олимпийского комитета должны быть восстановлены, а российские спортсмены должны иметь право принять участие во всех олимпийских дисциплинах, в которых они имеют право участвовать в соответствии со спортивными принципами отбора, включая хоккейный турнир», — заявили в пресс-службе ОКР.

Ранее сообщалось, что вместо мужской и женской сборных России на турнире выступит национальная команда Франции.

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