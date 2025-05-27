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В МОК отреагировали на информацию о недопуске сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026

В МОК отреагировали на информацию о недопуске сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026
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В Международном Олимпийском комитете отреагировали на информацию о недопуске сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026.

«Рекомендация Исполнительного комитета МОК от марта 2023 года в отношении команд спортсменов с российским паспортом остаётся в силе. Она основана на том факте, что по определению группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой. Мы принимаем к сведению, что ИИХФ подтвердила, что будет следовать этой рекомендации.

Эта рекомендация была сделана после консультаций с заинтересованными международными федерациями и другими участниками Олимпийского движения», — сообщили в пресс-службе МОК корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Кроме того, в сообщении отметили, что позиция по приостановке деятельности Олимпийского комитета России основана на том факте, что страна участвует в спецоперации на Украине.

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