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Морис шуткой оценил игру Сергея Бобровского в четвёртом матче серии с «Каролиной»

Морис шуткой оценил игру Сергея Бобровского в четвёртом матче серии с «Каролиной»
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис прокомментировал игру Сергея Бобровского в четвёртом матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (0:3). Российский вратарь пропустил одну шайбу и отразил 25 бросков. Последние две шайбы «ураганы» забросили в пустые ворота.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Никишин) – 30:45     0:2 Ахо (Свечников, Джарвис) – 57:49     0:3 Стаал (Бёрнс) – 58:15    

«Мне не понравились две последние шайбы в наши ворота. Он оставил охренительно большое пространство в воротах для гола… (пауза). Единственный гол в его ворота был забит после потрясающего броска. Он сделал пару-тройку великолепных сейвов. В этой игре было не так много опасных моментов у обоих ворот. Отсутствие моментов накладывает большое эмоциональное напряжение. Оба вратаря сыграли сегодня хорошо», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

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