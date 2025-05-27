Морис шуткой оценил игру Сергея Бобровского в четвёртом матче серии с «Каролиной»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис прокомментировал игру Сергея Бобровского в четвёртом матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (0:3). Российский вратарь пропустил одну шайбу и отразил 25 бросков. Последние две шайбы «ураганы» забросили в пустые ворота.

«Мне не понравились две последние шайбы в наши ворота. Он оставил охренительно большое пространство в воротах для гола… (пауза). Единственный гол в его ворота был забит после потрясающего броска. Он сделал пару-тройку великолепных сейвов. В этой игре было не так много опасных моментов у обоих ворот. Отсутствие моментов накладывает большое эмоциональное напряжение. Оба вратаря сыграли сегодня хорошо», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.