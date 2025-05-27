«Просто бред, неуважение и беззаконие». Фетисов — о недопуске России на ОИ-2026

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о недопуске сборной России на Олимпиаду-2026.

«Просто бред, неуважение и беззаконие. Как ещё на это реагировать? Пропустить Олимпиаду будет ужасно для всех наших хоккеистов, особенно для Овечкина, у которого мог быть последний шанс завоевать золото ОИ. Беспредел, им должно быть стыдно за такое решение», — цитирует Фетисова Odds.ru.

В Олимпийском комитете России намерены оспорить недопуск российской сборной по хоккею на Олимпиаду в международных судебных инстанциях. Ранее сообщалось, что вместо мужской и женской сборных России на турнире выступит национальная команда Франции.