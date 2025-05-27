Никишин сказал короткую речь в раздевалке «Каролины» после первого набранного очка в НХЛ

Защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин набрал своё первое очко в НХЛ в четвёртом матче серии с «Флоридой Пантерз» (3:0, 1-3). Россиянин отметился результативной передачей в победном голе. После матча в раздевалке Никишин произнёс короткую речь.

«Отличная игра, ребята. Двигаемся шаг за шагом. Давайте готовиться к следующей игре», — сказал Никишин, после чего вся раздевалка стала кричать и аплодировать россиянину.

Напомним, Никишин дебютировал в НХЛ в матче Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз». Он стал вторым игроком в истории «Каролины», который дебютировал в НХЛ в плей-офф. Всего в лиге россиянин провёл три матча.