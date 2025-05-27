Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никишин сказал короткую речь в раздевалке «Каролины» после первого набранного очка в НХЛ

Никишин сказал короткую речь в раздевалке «Каролины» после первого набранного очка в НХЛ
Комментарии

Защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин набрал своё первое очко в НХЛ в четвёртом матче серии с «Флоридой Пантерз» (3:0, 1-3). Россиянин отметился результативной передачей в победном голе. После матча в раздевалке Никишин произнёс короткую речь.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Никишин) – 30:45     0:2 Ахо (Свечников, Джарвис) – 57:49     0:3 Стаал (Бёрнс) – 58:15    

«Отличная игра, ребята. Двигаемся шаг за шагом. Давайте готовиться к следующей игре», — сказал Никишин, после чего вся раздевалка стала кричать и аплодировать россиянину.

Напомним, Никишин дебютировал в НХЛ в матче Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз». Он стал вторым игроком в истории «Каролины», который дебютировал в НХЛ в плей-офф. Всего в лиге россиянин провёл три матча.

Материалы по теме
«Каролина» ждала этого 19 лет! Суперпас россиянина помог победить несокрушимую «Флориду»
Видео
«Каролина» ждала этого 19 лет! Суперпас россиянина помог победить несокрушимую «Флориду»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android