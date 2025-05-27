Никишин сказал короткую речь в раздевалке «Каролины» после первого набранного очка в НХЛ
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Защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин набрал своё первое очко в НХЛ в четвёртом матче серии с «Флоридой Пантерз» (3:0, 1-3). Россиянин отметился результативной передачей в победном голе. После матча в раздевалке Никишин произнёс короткую речь.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Никишин) – 30:45 0:2 Ахо (Свечников, Джарвис) – 57:49 0:3 Стаал (Бёрнс) – 58:15
«Отличная игра, ребята. Двигаемся шаг за шагом. Давайте готовиться к следующей игре», — сказал Никишин, после чего вся раздевалка стала кричать и аплодировать россиянину.
Напомним, Никишин дебютировал в НХЛ в матче Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз». Он стал вторым игроком в истории «Каролины», который дебютировал в НХЛ в плей-офф. Всего в лиге россиянин провёл три матча.
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