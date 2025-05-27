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«Надо разгонять этот ИИХФ к едрене фене». Михайлов — о недопуске России на Олимпиаду-2026

«Надо разгонять этот ИИХФ к едрене фене». Михайлов — о недопуске России на Олимпиаду-2026
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на недопуск сборной России на Олимпиаду-2026.

«Считаю, надо разгонять этот ИИХФ к едрене фене! Возмущён поведением главы организации Тардифа. Он же из Канады, у них там довольно много живёт украинцев. Видимо, диаспора давит на него.

А почему европейцы против нас… Так мы у них место отбираем. Лучше пускай вместо России и Беларуси кого-то другого включим. Так и напишите: да здравствует ИИХФ — и Борис Петрович немножко», — цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».

В Олимпийском комитете России намерены оспорить недопуск российской сборной по хоккею на Олимпиаду в международных судебных инстанциях.

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