«Надо разгонять этот ИИХФ к едрене фене». Михайлов — о недопуске России на Олимпиаду-2026

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на недопуск сборной России на Олимпиаду-2026.
«Считаю, надо разгонять этот ИИХФ к едрене фене! Возмущён поведением главы организации Тардифа. Он же из Канады, у них там довольно много живёт украинцев. Видимо, диаспора давит на него.
А почему европейцы против нас… Так мы у них место отбираем. Лучше пускай вместо России и Беларуси кого-то другого включим. Так и напишите: да здравствует ИИХФ — и Борис Петрович немножко», — цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».
В Олимпийском комитете России намерены оспорить недопуск российской сборной по хоккею на Олимпиаду в международных судебных инстанциях.