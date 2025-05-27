«Куньлунь Ред Стар» перейдёт на канадский размер площадки, сообщает пресс-служба китайского клуба.

«Арену Мытищи» ждут изменения — будет модернизирована хоккейная коробка основного поля ледовой арены, благодаря чему «Куньлунь Ред Стар» сможет принимать соперников в Мытищах на ледовой площадке канадского размера (60х26 м).

Ранее в Мытищах использовалась площадка «переходного» размера 60x28 м. Большинство команд КХЛ уже играют на узкой площадке «канадского» размера — таким образом, хоккеистам нашего клуба не придётся еженедельно адаптироваться к меняющимся условиям, что позволит стандартизировать и тренировочный процесс», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.