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Экс-форвард НХЛ Томаш Татар подписал контракт со швейцарским клубом «Цуг»

Экс-форвард НХЛ Томаш Татар подписал контракт со швейцарским клубом «Цуг»
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Нападающий Томаш Татар подписал двухлетний контракт с клубом «Цуг» из Национальной лиги Швейцарии, сообщает пресс-служба клуба.

34-летний Татар в прошлом сезоне выступал за «Нью-Джерси». Во время своего пребывания в составе «дьяволов» он забил семь голов и сделал 10 передач, набрав 17 очков в 74 играх, показав худший результат в своей карьере в НХЛ.

В 927 матчах регулярного сезона НХЛ за 10 сезонов за «Детройт», «Вегас», «Монреаль», «Нью-Джерси», «Колорадо» и «Сиэтл» Татар забил 227 голов, сделал 269 передач, набрал 496 очков. На счету Татара девять сезонов, в которых он забивал 15 и более голов, и семь сезонов, в которых он пробивал отметку в 20 голов.

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