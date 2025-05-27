ХК «Торпедо-Горький» обыграл «Химик» и впервые стал обладателем Кубка Чемпиона России

В Нижнем Новгороде прошла шестая встреча финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России, в которой ХК «Торпедо-Горький» на своей площадке принимал «Химик». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу нижегородской команды. ХК «Торпедо-Горький» выиграл серию со счётом 4-2 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Чемпиона России.
Дублем отметился нападающий «Торпедо-Горький» Никита Шавин. Ещё по голу в составе нижегородской команды забили Даниил Ильин, Арсений Варлаков и Денис Орлович-Грудков, забросивший шайбу в пустые ворота в концовке матча. За «Химик» голами отметились Константин Лукин и Прохор Корбит.
Отметим, что клуб «Торпедо-Горький» основан в июне 2019 года. Клуб вернулся в ВХЛ в сезоне-2024/2025 и впервые стал обладателем главного трофея лиги.
Отметим, 7 августа 2024 было объявлено, что правлением ФХР права на проведение чемпионата России делегированы ассоциации «Высшая хоккейная лига». До этого чемпион России определялся в рамках розыгрыша КХЛ.
- 27 мая 2025
-
21:16
-
21:00
-
20:50
-
20:45
-
20:25
-
20:00
-
19:53
-
19:25
-
19:00
-
18:16
-
18:10
-
17:50
-
17:25
-
17:00
-
16:27
-
16:20
-
15:50
-
15:31
-
15:13
-
14:52
-
14:35
-
14:20
-
14:15
-
14:03
-
13:45
-
13:21
-
13:06
-
12:44
-
12:26
-
12:07
-
11:45
-
11:21
-
11:05
-
10:43
-
10:27