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ХК «Торпедо-Горький» обыграл «Химик» и впервые стал обладателем Кубка Чемпиона России

ХК «Торпедо-Горький» обыграл «Химик» и впервые стал обладателем Кубка Чемпиона России
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В Нижнем Новгороде прошла шестая встреча финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России, в которой ХК «Торпедо-Горький» на своей площадке принимал «Химик». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу нижегородской команды. ХК «Торпедо-Горький» выиграл серию со счётом 4-2 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Чемпиона России.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . Финал. 6-й матч
27 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Химик
Воскресенск
0:1 Лукин (Соколов, Соловьёв) – 04:35 (5x5)     1:1 Шавин (Свищёв, Чефанов) – 11:24 (5x5)     2:1 Ильин (Варлаков, Орлович-Грудков) – 19:22 (5x4)     3:1 Варлаков – 26:19 (5x5)     3:2 Корбит (Усманов, Пивчулин) – 41:00 (5x5)     4:2 Шавин – 45:10 (5x5)     5:2 Орлович-Грудков – 59:23 (en)    

Дублем отметился нападающий «Торпедо-Горький» Никита Шавин. Ещё по голу в составе нижегородской команды забили Даниил Ильин, Арсений Варлаков и Денис Орлович-Грудков, забросивший шайбу в пустые ворота в концовке матча. За «Химик» голами отметились Константин Лукин и Прохор Корбит.

Отметим, что клуб «Торпедо-Горький» основан в июне 2019 года. Клуб вернулся в ВХЛ в сезоне-2024/2025 и впервые стал обладателем главного трофея лиги.

Отметим, 7 августа 2024 было объявлено, что правлением ФХР права на проведение чемпионата России делегированы ассоциации «Высшая хоккейная лига». До этого чемпион России определялся в рамках розыгрыша КХЛ.

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