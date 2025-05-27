ХК «Торпедо-Горький» обыграл «Химик» и впервые стал обладателем Кубка Чемпиона России

В Нижнем Новгороде прошла шестая встреча финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России, в которой ХК «Торпедо-Горький» на своей площадке принимал «Химик». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу нижегородской команды. ХК «Торпедо-Горький» выиграл серию со счётом 4-2 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Чемпиона России.

Дублем отметился нападающий «Торпедо-Горький» Никита Шавин. Ещё по голу в составе нижегородской команды забили Даниил Ильин, Арсений Варлаков и Денис Орлович-Грудков, забросивший шайбу в пустые ворота в концовке матча. За «Химик» голами отметились Константин Лукин и Прохор Корбит.

Отметим, что клуб «Торпедо-Горький» основан в июне 2019 года. Клуб вернулся в ВХЛ в сезоне-2024/2025 и впервые стал обладателем главного трофея лиги.

Отметим, 7 августа 2024 было объявлено, что правлением ФХР права на проведение чемпионата России делегированы ассоциации «Высшая хоккейная лига». До этого чемпион России определялся в рамках розыгрыша КХЛ.