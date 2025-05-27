«Они заслужили победу, красавчики». Президент ЦСКА поздравил «Локомотив» с Кубком Гагарина

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина. В финальном матче ярославский клуб обыграл челябинский «Трактор» в пяти матчах и впервые в своей истории стал обладателем главного трофея Континентальной хоккейной лиги.

«Во-первых, поздравляю ярославскую публику, ярославских болельщиков, ярославских руководителей. Они большие молодцы. Есть такой термин у хоккеистов — победу надо заслужить. Они заслужили победу.

У них была отличная команда, отличная игра и отличный тренер. Игоря Никитина я поздравил сразу после финального матча. И не только Игоря, а также Диму Юшкевича. Пожелал им удачи. Они большие молодцы, что сделали это. В спорте побеждает сильнейший, и они в этом сезоне были сильнейшими. Они красавчики», — цитирует Есмантовича «РИА Новости».