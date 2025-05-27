Яковлев: смотреть чемпионат мира без России удовольствием не назовёшь

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев высказался о прошедшем чемпионате мира по хоккею — 2025 в Швеции и Дании. Чемпионом турнира стала сборная США, в финальном матче обыгравшая национальную команду Швейцарии со счётом 1:0 в овертайме. Сборная России пропустила турнир из-за отстранения.

— Егор, финал хоккейного чемпионата мира в воскресенье смотрели?

— Одним глазом, если можно так сказать. Во-первых, я в Магнитогорске, это совсем другой часовой пояс. Трансляция была уже ночью. Во-вторых, смотреть чемпионат мира, на который сборную Россию не приглашают, удовольствием не назовёшь. Плюс убавило интереса то, что Канада вылетела. Да и, если честно, есть на данный момент более важные вещи, чем телевизор (весной у игрока родился второй сын. — Прим. «Чемпионата»), — приводят слова Яковлева «Аргументы и факты».