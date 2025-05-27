Есмантович сообщил, что у него есть три претендента на пост главного тренера ЦСКА

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что у него есть круг из трёх претендентов на пост главного тренера армейского клуба. По окончании сезона этот пост покинул Илья Воробьёв, который провёл в ЦСКА лишь один сезон.

«Круг кандидатов есть. Их трое. Фамилии называть сейчас не буду, давайте немного потерпим. Идут переговоры, идут поиски вариантов. Уверяю вас, в ближайшее время мы выйдем с пресс-релизом на эту тему», — цитирует Есмантовича «РИА Новости».

Напомним, ЦСКА завершил сезон поражением от минского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина. Армейский клуб два сезона подряд не может преодолеть порог первого раунда плей-офф.