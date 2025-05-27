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Стало известно имя нового главного тренера «Торпедо» в КХЛ

После завершения финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России в победной раздевалке ХК «Торпедо-Горький» было объявлено, что новым главным тренером «Торпедо» в КХЛ станет Алексей Исаков. Специалист стал обладателем Кубка Чемпиона России во главе нижегородского клуба ВХЛ.

Права на видео принадлежат ХК «Торпедо». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

49-летний специалист летом 2023 года стал главным тренером молодёжной хоккейной команды «Чайка», которую привёл к бронзовым медалям Молодёжной хоккейной лиги — 2023/2024. Летом 2024 года Исаков возглавил новый клуб ВХЛ «Торпедо-Горький».

Напомним, по окончании сезона «Торпедо» покинул главный тренер Игорь Ларионов.