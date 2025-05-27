Нападающий «Торпедо-Горький» Виноградов был признан самым ценным игроком плей-офф ВХЛ

Нападающий «Торпедо-Горький» Егор Виноградов был признан самым ценным игроком Кубка Чемпиона России сезона-2024/2025.

22-летний форвард стал лучшим снайпером команды в плей-офф, забросив 10 шайб в 18 матчах. Также на счету Виноградова хет-трик, дубль и два победных гола.

Обладателем Кубка Чемпиона России стал хоккейный клуб «Торпедо-Горький». В финальной серии нижегородский клуб обыграл воскресенский «Химик» в шести матчах и впервые в своей истории стал обладателем главного трофея ВХЛ.

Отметим, что клуб «Торпедо-Горький» основан в июне 2019 года. Клуб вернулся в ВХЛ в сезоне-2024/2025 и впервые стал обладателем главного трофея лиги.