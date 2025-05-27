Были названы лучшие игроки прошедшего сезона МХЛ

В Москве состоялась Церемония закрытия 16-го сезона OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Награды были вручены в нескольких номинациях.

Самый ценный игрок Чемпионата — Иван Рябов (МХК «Спартак»).

Форвард набрал 46 (19+27) очков в регулярном чемпионате, причём для этого ему потребовалось сыграть 31 матч. В плей-офф Иван набирал больше одного очка за игру и стал лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Харламова. Всего он забросил 13 шайб (в том числе две победные в финальной серии) и сделал 12 результативных передач. Рябов также был признан самым ценным игроком плей-офф.

Лучший вратарь — Ярослав Кузьменко (МХК «Спартак»).

Лучший защитник — Александр Яценко («Динамо-Шинник»).

Лучший новичок — Александр Жаровский («Толпар»).

Лучший бомбардир — Игнат Лутфуллин («СКА-1946»).

Лутфуллин стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 66 (23+43) очков. По ходу сезона он выдал серии с семью, восемью и 10 матчами с набранными очками.

Лучший снайпер — Максим Ильичёв («Русские Виттязи»).

Лидер «Русских Витязей» стал лучшим снайпером регулярного чемпионата. Всего он набрал 48 очков, 33 из которых — заброшенные шайбы. На счету нападающего три хет-трика, один дубль и девять победных голов.

Лучший тренер — Александр Барков (МХК «Спартак»).

Под руководством Александра Баркова, который тренировал команду второй сезон, «Спартак» выиграл свой второй Кубок Харламова спустя 11 лет после первого. В регулярном чемпионате красно-белые заняли первое место в «Золотом» дивизионе Западной конференции. Спартаковцы стали вторыми в Лиге по количеству побед в основное время (36, всего одержали 43 победы), а в плей-офф выиграли 14 матчей и уступили семь.