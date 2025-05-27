«До следующего раза». Фукале обратился к болельщикам «Трактора»

Вратарь Зак Фукале попрощался с болельщиками «Трактора». Канадский голкипер опубликовал пост на английском языке в соцсети с благодарностью партнёрам по команде и фанатам челябинского клуба.

«Спасибо, Челябинск, за невероятный сезон! Какая замечательная команда, это действительно был особенный сезон. Очень благодарен каждому товарищу по клубу и болельщикам. Лучшие болельщики в лиге, спасибо за поддержку! До следующего раза», — написал Фукале в соцсети.

Фото: Аккаунт Фукале в соцсети

«Трактор» завершил сезон поражением в финальной серии Кубка Гагарина от «Локомотива» в пяти матчах.

Фукале провёл за «Трактор» два сезона, в которых принял участие в 127 матчах, одержал 72 победы с процентом отражённых бросков 92,5 и с коэффициентом надёжности 2.25.