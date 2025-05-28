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Жена Овечкина поделилась фото и видео со дня рождения сына в Москве

Жена Овечкина поделилась фото и видео со дня рождения сына в Москве
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Анастасия Овечкина, модель и жена российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, выложила фото и видео со дня рождения сына Ильи, которому исполнилось пять лет.

Праздник был оформлен в хоккейном стиле: висели логотипы «Вашингтона», фотозона была оформлена под ледовую площадку с большой шайбой. Также на одном из видео супружеская пара вместе с остальными гостями исполнили песню Татьяны Куртуковой «Матушка».

Фото: Скриншот из соцсетей Овечкиной

Фото: Скриншот из соцсетей Овечкиной

Напомним, в этом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ. «Вашингтон» вылетел во втором раунде плей‑офф НХЛ, уступив в серии «Каролине» (1–4).

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