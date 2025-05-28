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Форвард «Эдмонтона» повторил достижение Гретцки, Курри и Андерсона в полуфинале КС

Форвард «Эдмонтона» повторил достижение Гретцки, Курри и Андерсона в полуфинале КС
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Канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс стал первым игроком в истории клуба за 37 лет, которому удалось набрать восемь и более очков в первых четырёх играх финала Конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
2 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Перри) – 11:23 (pp)     1:1 Робертсон (Харли, Гранлунд) – 26:57 (pp)     2:1 Перри (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 29:20 (pp)    

По информации лиги, ранее удавалось набрать 8 и более очков в первых четырёх встречах финала Конференции звёздному экс-хоккеисту «Эдмонтона» Уэйну Гретцки, который в 1983-м году набрал 12 очков. В 1984, 1985 и 1988 канадскому форварду удалось набрать по 10 очков. Также бывший нападающий «Эдмонтона» Гленн Андерсон в 1985 году смог заработать девять очков в первых четырёх матчах финала Конференции. По восемь очков набирали Яри Курри в 1983 и 1984 годах и Андерсон в 1983 году.

На момент написания новости идёт второй период четвёртого матча между «Эдмонтоном» и «Далласом». Счёт 1:0 в пользу хозяев, Ньюджент-Хопкинс сделал результативную передачу.

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