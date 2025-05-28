Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Драйзайтль — четвёртый хоккеист в истории «Эдмонтона», забивший 20 голов в большинстве КС

Драйзайтль — четвёртый хоккеист в истории «Эдмонтона», забивший 20 голов в большинстве КС
Комментарии

Немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал четвёртым хоккеистом в истории клуба, которому удалось забросить 20 и более шайб в большинстве в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В четвёртом матче серии с «Даллас Старз» немец открыл счёт во встрече. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
2 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Перри) – 11:23 (pp)     1:1 Робертсон (Харли, Гранлунд) – 26:57 (pp)     2:1 Перри (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 29:20 (pp)    

По информации лиги, больше всего шайб в большинстве в истории «Эдмонтона» забросил звёздный канадский форвард Уэйн Гретцки, на его счету 23 гола. Экс-нападающие клуба Яри Курри и Гленн Андерсон отличились 22-мя шайбами в большинстве в плей-офф НХЛ.

На момент написания новости идёт второй период встречи, счёт 2:1 в пользу хозяев.

Материалы по теме
Форвард «Эдмонтона» повторил достижение Гретцки, Курри и Андерсона в полуфинале КС
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android