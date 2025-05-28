Драйзайтль — четвёртый хоккеист в истории «Эдмонтона», забивший 20 голов в большинстве КС
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Немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал четвёртым хоккеистом в истории клуба, которому удалось забросить 20 и более шайб в большинстве в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В четвёртом матче серии с «Даллас Старз» немец открыл счёт во встрече. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
2 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Перри) – 11:23 (pp) 1:1 Робертсон (Харли, Гранлунд) – 26:57 (pp) 2:1 Перри (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 29:20 (pp)
По информации лиги, больше всего шайб в большинстве в истории «Эдмонтона» забросил звёздный канадский форвард Уэйн Гретцки, на его счету 23 гола. Экс-нападающие клуба Яри Курри и Гленн Андерсон отличились 22-мя шайбами в большинстве в плей-офф НХЛ.
На момент написания новости идёт второй период встречи, счёт 2:1 в пользу хозяев.
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