Драйзайтль — четвёртый хоккеист в истории «Эдмонтона», забивший 20 голов в большинстве КС

Немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал четвёртым хоккеистом в истории клуба, которому удалось забросить 20 и более шайб в большинстве в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В четвёртом матче серии с «Даллас Старз» немец открыл счёт во встрече. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По информации лиги, больше всего шайб в большинстве в истории «Эдмонтона» забросил звёздный канадский форвард Уэйн Гретцки, на его счету 23 гола. Экс-нападающие клуба Яри Курри и Гленн Андерсон отличились 22-мя шайбами в большинстве в плей-офф НХЛ.

На момент написания новости идёт второй период встречи, счёт 2:1 в пользу хозяев.