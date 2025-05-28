Форвард «Эдмонтона» досрочно покинул матч из-за травмы после стыка с игроком «Далласа»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман получил травму в ходе четвёртой игры полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

32-летний канадец получил травму после удара по правому плечу от форварда «Далласа» Мэйсона Марчмента на десятой минуте первого периода. После столкновения Хайман выбросил клюшку и отправился на скамейку запасных, откуда затем ушёл в подтрибунные помещения и на лёд больше не выходил.

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На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 2:1 в пользу канадской команды. Хозяева ведут в серии 2-1. В 15 матчах текущего плей‑офф Кубка Стэнли на счету Хаймана 11 (5+6) очков.

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