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Форвард «Эдмонтона» досрочно покинул матч из-за травмы после стыка с игроком «Далласа»

Форвард «Эдмонтона» досрочно покинул матч из-за травмы после стыка с игроком «Далласа»
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман получил травму в ходе четвёртой игры полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Перри) – 11:23 (pp)     1:1 Робертсон (Харли, Гранлунд) – 26:57 (pp)     2:1 Перри (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 29:20 (pp)     3:1 Капанен (Кулак, Драйзайтль) – 57:33     4:1 Хенрик (Макдэвид, Уолман) – 59:10    

32-летний канадец получил травму после удара по правому плечу от форварда «Далласа» Мэйсона Марчмента на десятой минуте первого периода. После столкновения Хайман выбросил клюшку и отправился на скамейку запасных, откуда затем ушёл в подтрибунные помещения и на лёд больше не выходил.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео данного эпизода:

ВИДЕО

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 2:1 в пользу канадской команды. Хозяева ведут в серии 2-1. В 15 матчах текущего плей‑офф Кубка Стэнли на счету Хаймана 11 (5+6) очков.

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