«Эдмонтон» вновь обыграл «Даллас» и находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли

Утром, 28 мая, завершился четвёртый матч серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз». Команды играли на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада). «Эдмонтон» одержал победу со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) и упрочил преимущество в серии — 3-1.

В составе «Эдмонтон Ойлерз» отличились немецкий форвард Леон Драйзайтль (1+1), канадские нападающие Кори Перри (1+1) и Адам Хенрик, а также финн Каспери Капанен. На счету нападающего хозяев Райана Ньюджент-Хопкинса две результативные передачи. Также два ассиста в активе звезды канадской команды Коннора Макдэвида. Российский форвард Василий Подколзин остался без очков в этой встрече.

У гостей единственную шайбу забросил американский нападающий Джейсон Робертсон. Российские игроки «Далласа» Евгений Дадонов и Илья Любушкин участия в матче не принимали.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Пятый матч пройдёт в Далласе в ночь на 30 мая. Начало игры — в 3:00 мск. По его итогам «Ойлерз» могут выйти в финал Кубка Стэнли.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: