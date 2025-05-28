Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эдмонтон Ойлерз — Даллас Старз, результат матча 28 мая 2025, счёт 4:1, четвёртый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ Кубка Стэнли

«Эдмонтон» вновь обыграл «Даллас» и находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Утром, 28 мая, завершился четвёртый матч серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз». Команды играли на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада). «Эдмонтон» одержал победу со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) и упрочил преимущество в серии — 3-1.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Перри) – 11:23 (pp)     1:1 Робертсон (Харли, Гранлунд) – 26:57 (pp)     2:1 Перри (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 29:20 (pp)     3:1 Капанен (Кулак, Драйзайтль) – 57:33     4:1 Хенрик (Макдэвид, Уолман) – 59:10    

В составе «Эдмонтон Ойлерз» отличились немецкий форвард Леон Драйзайтль (1+1), канадские нападающие Кори Перри (1+1) и Адам Хенрик, а также финн Каспери Капанен. На счету нападающего хозяев Райана Ньюджент-Хопкинса две результативные передачи. Также два ассиста в активе звезды канадской команды Коннора Макдэвида. Российский форвард Василий Подколзин остался без очков в этой встрече.

У гостей единственную шайбу забросил американский нападающий Джейсон Робертсон. Российские игроки «Далласа» Евгений Дадонов и Илья Любушкин участия в матче не принимали.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Пятый матч пройдёт в Далласе в ночь на 30 мая. Начало игры — в 3:00 мск. По его итогам «Ойлерз» могут выйти в финал Кубка Стэнли.

Календарь плей-офф НХЛ
Турнирная сетка плей-офф НХЛ
Материалы по теме
Видео
Форвард «Эдмонтона» досрочно покинул матч из-за травмы после стыка с игроком «Далласа»

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android